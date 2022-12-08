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Албания обеспокоена негативным влиянием РФ на страны Западных Балкан

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Албания обеспокоена негативным влиянием РФ на страны Западных Балкан

Фото: Associated Press

Рама считает, что нужно активнее продвигать европейскую интеграцию.

Албанский премьер-министр Эди Рама заявил об очень реальном негативном влиянии агрессорки России на страны Западных Балкан. Именно поэтому, убежден он, Тирана должна активнее интегрироваться в Евросоюз.

Заявление главы правительства Албании приводит Euractiv.

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"В Албании никто больше не хочет знать о России, потому что у них был Сталин до 90 лет. Они потеряли его раньше, теперь он входит через заднюю дверь, поэтому регион должен держаться вместе и оставаться вместе", — заявил премьер Рама.

По его словам, российская опасность и влияние очень реальны во многих странах. Именно поэтому следует активнее продвигать европейскую интеграцию.

Также Эди Рама добавил, что Сербия должна присоединиться к общей политике по России.

Напомним, ранее посол Албании в ООН Ферит Ходжа заявил, что устал от заседаний, которые созывает российская делегация по "биолабораториям" и "боевым комарам" в Украине. По его словам, нет никаких нарушений со стороны Украины и США. в том числе, о разных патогенах и "комарах".

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Дата публикации
Просмотры
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