Албания отреагировала на скандальное заявление Зеленского о Косово и объяснила разницу с войной РФ

Флаг Албании / © Pixabay

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В Албании отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о Косово, которые вызвали возмущение в Приштине. В Тиране отметили поддержку независимости Косово, в то же время избежав прямой критики украинского лидера.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Албании.

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В ведомстве отметили, что поддерживают как суверенитет и территориальную целостность Украины, так и независимость Косово.

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«Албания твердо поддерживает суверенитет, независимость, территориальную целостность и европейское будущее Украины, мы твердо поддерживаем суверенитет, независимость Косово и его полноправное место в европейской семье», — заявили в албанском МИД.

В Тиране отдельно предостерегли от прямых параллелей между ситуацией вокруг Косово и российской агрессией против Украины. Там напомнили, что Международный суд ООН признал декларацию Косово о независимости, в то время как вторжение РФ с оккупацией украинских территорий в Албании назвали грубым нарушением Устава ООН и международного права.

«Международный суд ООН высказался однозначно: декларация Косово о провозглашении независимости не нарушает международное право. Агрессия России против Украины — это совсем другая история. Она представляет собой грубое нарушение Устава ООН и международного права и нарушение основанного на правилах международного строя», — говорится в заявлении.

Что предшествовало

В столице Косово Приштине со здания в центре города сняли украинское знамя с надписью «Free Ukraine». Баннер висел там около четырех лет, с самого начала полномасштабного вторжения России. Причиной решения, вероятно, стала позиция Украины относительно статуса Косово, которую недавно подтвердил Владимир Зеленский во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

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Решение прокомментировал мэр Приштины Перпарим Рама. Он заявил, что Косово продолжает поддерживать борющиеся с войной, насилием и преследованиями народы, однако ожидает такого же отношения к собственной государственности.

«Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково», — заявил Рама. По его словам, солидарность Косово с Украиной остается неизменной. В то же время мэр подчеркнул, что ни одна политика не может строиться на умалении государственности Косово и жертв его народа.

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