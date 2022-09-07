Албания разрывает дипломатические связи с Ираном из-за кибератаки

Албания разрывает дипломатические связи с Ираном после кибератаки на национальный портал государственных услуг.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эдди Рама, пишет Albanian Daily News.

"Атака провалилась и потери могут считаться небольшими, также в сотрудничестве со специализированными агентствами, было доказано, что кибератака была осуществлена Ираном, который профинансировал четыре разных группы для атаки на Албанию", — сказал Рама.

О разрыве дипломатических отношений было указано в официальной ноте посольству Ирана. В течение 24 часов все дипломаты и административный персонал, включая телохранителей, должны покинуть территорию Албании.

Премьер Албании отметил, что кибератака на национальный портал государственных услуг, произошла еще 15 июля.

Напомним, правительственные сайты Японии атаковали российские хакеры.

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