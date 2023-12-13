Албания с помощью ChatGPT хочет ускорить вступление в ЕС – как именно

Правительство Албании решило использовать ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией OpenAI) для перевода огромного массива законодательства и правил Евросоюза и смежной аналитики (около 280 тыс. страниц) на албанский язык, что должно способствовать более быстрой адаптации национального законодательства к европейскому.

Об этом пишет Euractiv.

Правительство страны уже подписало соответствующее соглашение о сотрудничестве с исполнительным директором родительской компании OpenAI Мирой Мурати, которая родом из Албании.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что это позволит отказаться от "армии переводчиков и батальона юристов, которые стоят миллионы евро" и ускорить процесс.

Премьер также рассказал, что Мира Мурати сначала восприняла его предложение сотрудничества как шутку, но далее согласилась и между компанией и Нацагентством по информационному обществу AKSHI создали совместную рабочую группу.

Премьер Албании заявил, что представит этот проект на саммите ЕС в Брюсселе 13 декабря.

Албания подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, а с 2014 года является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Греция недавно пригрозила блокировать следующие этапы переговоров Албании из-за заключения этнического грека Фредди Белери, которого заподозрили в покупке голосов перед местными выборами, проходившими в 2023 году. Членство Албании в ЕС поддерживает 97% населения.

Напомним, к Венгрии и Словакии присоединилась еще одна страна, которая против быстрого вступления Украины в ЕС.

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