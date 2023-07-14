Александр Дубовой предложил создать новый Восточно-Европейский Союз

По мнению политика и бизнесмена Александра Дубового, новый союз Восточно-Европейских стран для Украины сейчас будет важнее долгого вступления в НАТО и ЕС.

Он отметил, что Вильнюсский саммит будет иметь большое влияние как на ближайшее будущее, так и на дальнейшую перспективу, но это долгий путь. В то время как Украина должна быстро идти к обеспечению собственной безопасности в условиях войны.

«Решением может быть заключение взаимных договоров по обеспечению безопасности и взаимопомощи со странами Балтии, Польшей и, возможно, Великобританией, а в перспективе – и создание нового Восточно-Европейского союза, который не будет замешан на связях с Россией, в отличие от старой Европы», — отметил Александр Дубовой в своей статье для издания «Цензор».

По мнению политика, альтернативой может быть поиск поддержки великих государств. «Украине необходимы полноценные юридические гарантии безопасности, прежде всего со стороны США, как сильнейшего политического и ресурсного союзника Украины, а также Великобритании и Польши», — пишет Александр Дубовой.

Он также подчеркнул, что главный вектор для нашей страны остается неизменным – полноправное членство в ЕС и НАТО. Но создание подобных союзов может стать частью пути к членству.