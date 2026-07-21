- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1240
- Время на прочтение
- 1 мин
Александр Сырский больше не главнокомандующий ВСУ
Главком покинул пост на фоне протестов, охвативших страну.
Генерал Александр Сырский больше не главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
«Факт, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, Харьковской наступательной операции, Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины», - сказал он.
Президент добавил, что сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.
Ранее сообщалось, что после ужесточения протестов в Украине с требованием отставки Сырского президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность найти ему замену.
По данным СМИ, президент начал рассматривать возможность увольнения главнокомандующего только после того, как протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова переросли в протест против Сырского и требования его увольнения.
Накануне на фоне массовых протестов по всей Украине с требованием уволить главнокомандующего Александра Сырского в его защиту выступили командующие Военно-Морскими и Десантно-штурмовыми войсками.