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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Александр Сырский больше не главнокомандующий ВСУ

Главком покинул пост на фоне протестов, охвативших страну.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Александр Сырский

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генерал Александр Сырский больше не главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Факт, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, Харьковской наступательной операции, Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины», - сказал он.

Президент добавил, что сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.

Ранее сообщалось, что после ужесточения протестов в Украине с требованием отставки Сырского президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность найти ему замену.

По данным СМИ, президент начал рассматривать возможность увольнения главнокомандующего только после того, как протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова переросли в протест против Сырского и требования его увольнения.

Накануне на фоне массовых протестов по всей Украине с требованием уволить главнокомандующего Александра Сырского в его защиту выступили командующие Военно-Морскими и Десантно-штурмовыми войсками.

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Дата публикации
Количество просмотров
1240
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