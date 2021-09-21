"Алексей часто идет на сознательные провокации": в ОП прокомментировали заявления Арестовича

"Алексей часто идет на сознательные провокации": в ОП прокомментировали заявления Арестовича

Подоляк назвал советника ТКГ "положительным персонажем".

В Офисе президента считают, что советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович своими заявлениями "лечит украинское общество".

Такое мнение Главком высказывания советник главы ОПГ Михаил Подоляк.

"Если мы не можем говорить о том, что действительно болит, то болезни только прогрессируют. Так, Алексей часто идет на сознательные провокации, вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксальную, наверное, вещь скажу, но, считаю, что именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи как в кабинете психотерапевта ", — пояснил Подоляк.

Он назвал Арестович "положительным персонажем".

Как сообщалось ранее, Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы забрать у России право на историю и наследие Киевской Руси.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника руководителя Офиса президента. По словам председателя парламента, Украина сегодня действительно нужны изменения, реформы, но ей точно не нужна смена названия.

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