ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

"Алло, это Умеров": секретарь СНБО рассказал о телефонных мошенниках

Неустановленные лица во время телефонных звонков называют себя Рустемом Умеровым и пытаются получить информацию.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО и руководитель украинской переговорной группы по мирному урегулированию в Украине Рустем Умеров сообщил о мошеннических телефонных звонках с неизвестных номеров, которые осуществляются от его имени.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, неустановленные лица называются его именем и обращаются к международным партнерам, представителям дипломатического корпуса и коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию.

«Эти сообщения не имеют никакого отношения ко мне или к официальной деятельности. Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники коммуникации», — написал украинский чиновник.

Умеров обратился к гражданам с просьбой в случае получения подобных сообщений обращаться в аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации.

Напомним, в течение прошлых выходных, 21-22 марта, во Флориде представители США и Украины провели переговоры, направленные на достижение долговременного и комплексного мирного соглашения в войне, которую развязала Россия. Украинскую делегацию на этих встречах возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров.

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie