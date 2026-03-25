"Алло, это Умеров": секретарь СНБО рассказал о телефонных мошенниках
Неустановленные лица во время телефонных звонков называют себя Рустемом Умеровым и пытаются получить информацию.
Секретарь СНБО и руководитель украинской переговорной группы по мирному урегулированию в Украине Рустем Умеров сообщил о мошеннических телефонных звонках с неизвестных номеров, которые осуществляются от его имени.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Умерова, неустановленные лица называются его именем и обращаются к международным партнерам, представителям дипломатического корпуса и коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию.
«Эти сообщения не имеют никакого отношения ко мне или к официальной деятельности. Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники коммуникации», — написал украинский чиновник.
Умеров обратился к гражданам с просьбой в случае получения подобных сообщений обращаться в аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации.
Напомним, в течение прошлых выходных, 21-22 марта, во Флориде представители США и Украины провели переговоры, направленные на достижение долговременного и комплексного мирного соглашения в войне, которую развязала Россия. Украинскую делегацию на этих встречах возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров.