Альтернатива НАТО: эксперт назвал возможные форматы безопасности для Украины

Флаг Украины / © pixabay.com

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Пока членство Украины в НАТО остается сложным и длительным процессом, в экспертной среде все активнее обсуждается создание новых форматов сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» рассказал политолог-международник, соучредитель аналитического центра «Объединенная Украина» Антон Кучухидзе.

По его словам, на сегодняшний день в Украине уже заключено более 20 международных безопасности и оборонных соглашений, открывающих новые возможности защиты страны.

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«Не надо забывать, что у нас больше, чем с 20 странами, есть договоры о безопасности и обороне», — подчеркнул эксперт.

Кучухидзе отметил, что формируется новая геополитическая концепция, которая еще окончательно не зафиксирована, но постепенно набирает очертания. Речь идет о формате «коалиции желающих», впервые упомянутом в марте, в который потенциально могут войти страны от Канады в Турцию.

Вот вам альтернатива. Даже если американцы останавливают военную помощь», — заявил политолог, подчеркнув, что ряд европейских государств готов и дальше поддерживать Украину в военном смысле.

Кучухидзе также подчеркнул, что и сейчас активно функционирует формат Рамштайн, в рамках которого страны-союзники согласовывают военную помощь Украине.

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«Британцы были идеологами формата сотрудничества с Северной Европой. Были саммиты Украины — Северная Европа — там тоже говорилось о вооружении», — добавил он.

По словам эксперта, альтернативы НАТО действительно существуют: «Начиная от сделок безопасности, от геополитических конструкций и до реальной военной помощи».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. На мероприятии присутствует и президент США Дональд Трамп. Пока нет информации, возможно ли на полях этого саммита встреча Зеленского с Трампом.