Альтернатива НАТО: нардепы предлагают союзникам договор, который может обеспечить Украине полную безопасность

Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать государству.

Депутаты от "Слуги народа" предложили странам-партнерам заключить конкретный договор, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово принять государство в свой состав.

Об этом говорится в заявлении политсилы 8 марта.

Авторы сообщения констатировали, что Украина не отказывается от своих территорий, "но при этом здраво смотрим на реальность". Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет, а на остальной территории государства идет полномасштабная война.

"Мы слышим требование России – признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы этого не будем делать. Но нам нужно будет определиться — каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства", — говорится в заявлении "Слуги народа".

В НАТО не готовы принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорят, добавили политики.

"Мы сейчас даже не имеем поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе к Альянсу. Курс – это политика. Не оружие. Не самолеты. Не защита государства", – говорится в сообщении политсилы.

В то же время там подчеркнули, что нужно говорить о конкретных вещах.

"О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины", – отмечается в заявлении.

Авторы добавили, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать государству.

В "Слуге народа" признали, что сегодня это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Однако ВСУ отразят атаку врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда важно, чтобы Россия поставила подпись под гарантиями для суверенитета Украины вместе с другими гарантами.

Напомним, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не закроет небо над Украиной, потому что это будет означать вступление в военный конфликт с Россией.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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