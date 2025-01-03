"Альтернативы нет": немецкая оппозиционная партия поддерживает развертывание миротворцев в Украине

Член ХДС Родрих Кизеветтер считает, что отправка солдат бундесвера в Украину необходимо для обеспечения мира, но большинство немецких политиков реагируют осторожнее.

Альтернативы размещению солдат бундесвера в Украине после войны не существует.

Такое мнение высказал немецкий политик от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью Schwaebische.

"Как сильнейшая экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести большой вклад в обеспечение мира и архитектуру европейской безопасности", – сказал Кизеветтер.

По его мнению, Германия обязана впоследствии напрямую вмешаться в события в Украине "с хорошо вооруженными войсками". Он подчеркнул, что исключать такой сценарий развития событий "было бы небрежно".

Ядерный щит НАТО должен распространяться на Украину

Кизеветтер подчеркнул, что Германия должна участвовать в миротворческом процессе как член ЕС и НАТО.

"Учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, миротворческие силы будут эффективны, когда станут частью архитектуры европейской и трансатлантической безопасности, что означает распространение ядерного защитного щита НАТО на территорию Украины", — пояснил политик.

Немцы против солдат бундесвера в Украине

Согласно опросу Института Югова, большинство немцев (56%) поддержали бы размещение международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. Однако только 23% выступают за участие немецких солдат, а 33% не хотят, чтобы они были вовлечены.

Сейчас в НАТО обсуждается, как можно обеспечить прекращение огня. Однако нет никаких признаков того, что пушки замолчат в ближайшее время. Поэтому федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против обсуждения вопроса о введении миротворческих сил на территорию Украины.

Напомним, несколько стран хотят отправить войска в Украину. Потенциально в Европе рассматривают коалицию из 5–8 стран, которые могут сформировать миротворческую или мониторинговую миссию для отправки в Украину, но только при прекращении огня и достижении мирного соглашения с Россией.

Читайте также: