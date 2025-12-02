Альянс "Медведь и Дракон" против уставшего Запада: почему Путин считает, что судьба на его стороне

Как уступки США и усталость Запада подпитывают максимализм Путина / © Getty Images

Диктатор Владимир Путин убежден, что судьба на его стороне, поскольку считает своих главных оппонентов — от Вашингтона до Брюсселя и Киева — «в худшем состоянии, чем он сам». Это убеждение подпитывает его настояние на максималистских военных целях.

Почему Путин считает, что судьба на его стороне, пишет заместитель редактора The Spectator Оуэн Мэттьюз.

Что означает символическая прогулка по Москве Кушнера и Уиткоффа

Автор обратил внимание, что Кремль совершил все возможное для сегодняшнего визита в Москву зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа. В сопровождении посланника Путина Кирилла Дмитриева Уиткофф и Кушнер прогулялись сквозь толпу на Красной площади с минимальной охраной после обеда в изысканном ресторане.

Не случайно министр иностранных дел Китая Ван И также был в городе на встрече с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу, где Россия подтвердила свою поддержку политики Пекина «Единый Китай».

Это был утонченный сигнал России, предназначенный для отправки многоэтапного сообщения Дональду Трампу. Во-первых, Кремль демонстрировал свою новую солидарность с Китаем — альянс «Медведь и Дракон» готов стать следующей доминирующей сверхдержавой мира.

Во-вторых, это демонстрировало, что Россия рассматривает Украину как лишь деталь в гораздо большем геополитическом перераспределении, где три великих государства делят мир между собой, а Европа отводится на шумный уровень ненужности.

В-третьих, проводя Уиткоффа по улицам Москвы, включая прогулку мимо универмага ЦУМ с витринами, заваленными роскошными западными товарами, нарушающими санкции, — Кремль демонстрировал очевидное богатство, стабильность и безопасность российской столицы. Москва — это город, не заметивший, что идет война, говорилось в не совсем подсознательном послании Кремля.

Путин уверен, что Запад устал.

По мнению автора The Spectator, даже когда диктатор говорит о мирном плане Украины, Путин считает, что ситуация развивается так, как ему нужно. Действительно, экономика РФ пострадала от огромных военных расходов и санкций — и вот-вот пострадает еще больше украинских атак на танкеры теневого флота в море, на нефтяные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы.

Но в общем, у Путина есть веские основания полагать, что его оппоненты и соперники от Вашингтона до Брюсселя и Киева находятся в худшем состоянии, чем он сам. И эта вера является источником его упорной настойчивости в соблюдении своих военных максималистских целей.

Даже когда европейские лидеры и Владимир Зеленский сокращают 28-пунктный мирный план Белого дома до 20 пунктов, Кремль, похоже, двигается в противоположном направлении, настаивая на том, что этого плана недостаточно в пользу России.

Слабость США

Сам факт того, что Вашингтон так стремится говорить о мире, Кремль рассматривает как признак слабости, утверждает бывший российский дипломат Борис Бондарев, самый высокопоставленный российский чиновник, перешедший на сторону Запада в знак протеста против вторжения в 2022 году.

«Появление такой инициативы США, по мнению Путина, сигнализирует о том, что Вашингтон капитулирует… не потому, что он понес потери, а потому, что он устал, испуган и стремится избежать участия», — писал Бондарев в недавнем эссе.

С точки зрения России, Трамп «заявляет о бессилии сверхдержавы, неспособной защищать собственные интересы». Хуже того, Трамп «не понимает, что как только государство обещает поддержку союзнику, оно не может так демонстративно отказаться от этого обещания», — говорит бывший дипломат.

Администрация Трампа уже заявила о своей готовности признать как Донбасс, так и Крым российскими. Еще более важно, даже известный проукраинский сенатор Линдси Грэм четко дал понять, что США никогда не будут рассматривать Украину в НАТО. Учитывая, что самый мощный бывший союзник Киева уже уступил эти фундаментальные пункты в самом начале переговоров, почему бы Путину не захотелось настаивать на еще большем, рассуждает Мэттьюз.

«В то же время… Украина остается независимой и свободной, несмотря на все попытки Путина ее уничтожить. И пока это остается правдой, Путин достиг не победы, а очень кровавой аннексии Донбасса, оставив оставшиеся 80 процентов Украины вне его контроля», — отмечает автор статьи.

Ранее в NBC сообщили, что Путин выдвинул три «неприкосновенных» требования к Украине, от которых не отступит.