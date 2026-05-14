Альянс против Ирана: Си Цзиньпин неожиданно поддержал Трампа

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

В четверг, 14 мая, во время исторической встречи в Пекине глава КНР Си Цзиньпин неожиданно поддержал позицию США по иранской угрозе. Лидеры двух стран пришли к категорическому и общему согласию: Иран не может и не должен получить ядерное оружие — никогда и ни при каких обстоятельствах.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома в социальной сети X.

Разблокировка Ормузского пролива

Помимо ядерного табу для Тегерана одной из ключевых тем переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала безопасность глобального судоходства. Отдельно лидеры двух стран согласились, что стратегический морской путь — Ормузский пролив — должен оставаться открытым для свободной транспортировки энергоносителей.

Реклама

Лидер Китая четко обозначил позицию Пекина по отношению к этой акватории. По его словам, КНР выступает категорически против ее милитаризации и не поддерживает никаких попыток ввести оплату за проход через нее для торговых судов.

Китаю нужна нефть США

Американский телеканал CBS News добавляет , что еще одним немаловажным моментом экономической составляющей переговоров стало заявление Си Цзиньпина о заинтересованности в увеличении закупок американской нефти. Таким образом, Пекин стремится диверсифицировать риски и уменьшить собственную зависимость от поставок через нестабильный Ормузский пролив. Присутствовавший на встрече министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что открытие пролива отвечает интересам КНР, поэтому китайская сторона будет работать над этим вопросом с иранским руководством.

Встреча состоялась в Большом зале народного собрания в рамках первого за последние девять лет визита Дональда Трампа в Китай. Вместе с президентом в Пекин прибыла очень мощная делегация. Кроме главы Минфина, в нее вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет, миллиардер Илон Маск, а также торговый представитель Джеймисон Гриер.

Напомним, торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном достигают прогресса. Впрочем, разногласия по Тайваню могут завести отношения на опасный путь. Си Цзиньпин жестко поставил Трампа перед выбором и намекнул на возможную войну.

Реклама

Новости партнеров