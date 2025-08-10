Аляска как место встречи: The Times раскрывает скрытые мотивы Трампа и Путина

Аляска / © Bodo Travel

Когда президент США Дональд Трамп объявил Аляску местом проведения саммита с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, больше всего этому обрадовался республиканский губернатор этого большого штата Майк Данливи.

Об этом пишет The Times.

«Аляска — самое стратегическое место в мире: она расположена на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Только две мили отделяют Россию от Аляски — ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве», — заявил тогда Данливи.

В материале говорится, что, в отличие от других обсуждаемых вариантов места встречи, саммит на американской территории дает Путину еще одно важное преимущество: он не рискует быть арестованным по ордеру, выданному Международным уголовным судом, поскольку США не признают юрисдикции этого органа в Гааге.

Кроме того, упоминается и тот факт, что когда-то Аляска была российской землей или, по крайней мере, «хрупким форпостом Российской империи».

СМИ пишет, что, поскольку на предстоящем саммите, скорее всего, будут обсуждать «обмен территориями» между Москвой и Киевом, у Путина будет повод вспомнить решение своего далекого предшественника, императора Александра II, продать Аляску Америке в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — по два цента за акр.

«С давних времен выбор места встречи императоров, королей и полководцев, которые соперничают, имел огромное символическое значение. Особенно это касалось встреч президентов США и советских, а позже — российских лидеров», — подчеркивает журналист Питер Конради.

Для Трампа важно, что Путин едет в США, а не наоборот, несмотря на семичасовой перелет. Как хозяин он также получил привилегию первым объявить о встрече — разумеется, на своей платформе Truth Social.

Кремль вскоре подтвердил саммит, назвав выбор Аляски «совершенно логичным» и пригласив Трампа на соответствующую встречу в России — в Москве или, возможно, во Владивостоке. Там, по мнению российской стороны, лидеры могут обсудить экономическое сотрудничество в приграничных регионах.

Российские госСМИ предсказуемо назвали встречу триумфом Путина и якобы предвестником поражения президента Украины Владимира Зеленского, исключенного из трехстороннего формата.

В то же время в администрации президента США обсуждают вероятность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, где планируется встреча Дональда Трампа с диктатором Путиным.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.