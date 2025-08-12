Аляска как политическая площадка: почему Трамп поставил на первое место Путина, а Зеленский остался в стороне

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп исключил какую-либо трехстороннюю встречу. В частности, с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Более того - глава Белого дома называет переговоры с диктором РФ Владимиром Путиным на Аляске малозначительными.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что Трамп описал предстоящие переговоры с "фюрером" - как встречу для "знакомства", "чтобы увидеть параметры", и отметил, мол, "не мне решать заключать соглашение". Возможно, такие действия американского лидера являются своеобразным стратегическим предупреждением, пишет Sky News, а также установление низких ожиданий и возможная подготовка общественности к неудаче.

"Но он (Трамп – ред.) остается верным идее, что "обмен территориями" повлияет на любое соглашение о прекращении войны. "Хорошие вещи" и "плохие вещи" для обеих сторон, сказал он, позиционируя себя как прагматичного посредника между ними", - говорится в статье.

Отмечается, что американский президент даже выразил раздражение утверждением Зеленского о том, что у него нет конституционных полномочий уступать землю. Однако вместе с тем Трамп сказал, мол, надеется вернуть «первоочередную территорию» для Украины.

Трамп – составитель сделок

Sky News отмечает, что президент США пообещал сразу после встречи с Путиным проинформировать президента Украины и европейских лидеров.

Трамп выразил уверенность в своей способности быстро оценить потенциал для сделки, похваставшись своей деловой хваткой.

«В конце встречи, вероятно, в течение первых двух минут, я точно узнаю, можно ли достичь соглашения», – сказал он.

На вопрос, откуда он это знает, глава Белого дома ответил: "Это то, чем я занимаюсь, заключаю соглашения". Члены его кабинета одобрительно кивнули.

Заметим, что сейчас американский лидер позиционирует себя как смелого и бескомпромиссного - накануне встречи с человеком, как хочет показать себя смелым и бескомпромиссным.

Показательная ошибка Трампа

Во время недавней пресс-конференции в Белом доме Трампа заявил, что собираюсь увидеться с Путиным: "Я еду в Россию в пятницу".

"Он не едет в Россию. Он едет на Аляску. Но это заблуждение показало, насколько центральное место занимает Путин в его нарративе - даже внутри страны", - пишет автор статьи.

Он отмечает, что "фюрер" РФ хочет закрепить достижения, которых Россия достигла после вторжения в Украину, тогда как президент США настаивает на прекращении огня.

"Но трудно представить себе какое-то переломное мирное соглашение, которое выйдет с пятничного саммита на Аляске. Да как это может быть, когда Зеленский находится в затруднительном положении. Пока это силовая игра Трампа-Путина", - пишет Sky News.

Напомним, источники в американском правительстве рассказали CNN, что США спешно готовят встречу Трампа и Путина на Аляске 15 августа . Отмечается, что по состоянию на понедельник, 11 августа, место проведения саммита еще не объявлено. Известно, что одна из групп должностных лиц администрации работает над уточнением контуров предстоящей дискуссии двух лидеров.

Заметим, Sky News писало о том, что Трамп и Путин избрали не случайно Аляску для своей встречи. Саммит на Аляске – это география как метафора и послание. Выбор этого местоположения сигнализирует о стратегическом паритете – лидеры двух стран встречаются лицом к лицу в месте, где их интересы буквально пересекаются.