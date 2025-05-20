Америка хочет выйти из войны, а Европа остается наедине: что будет дальше

Америка хочет выйти из войны – что будет дальше.

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Состоявшийся в понедельник телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал уже третьим с начала нового срока главы Белого дома. Но, как сообщают американские аналитики, она не дала существенных результатов – как и предыдущие дипломатические попытки достичь мира между Россией и Украиной.

По данным источников The New York Times, в Вашингтоне растет разочарование как позицией президента Украины Владимира Зеленского, настаивающего на справедливом соглашении без уступок России, так и позицией Путина, до сих пор избегающего четких обязательств даже по временному прекращению огня.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердил, что Трамп устал из-за отсутствия результата и уже неоднократно угрожал выйти из мирного процесса. В Белом доме считают, что война в Украине — это, прежде всего, европейская проблема, а США только принимают в ней участие по соображениям партнерства.

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"Эта война значительно важнее для Европы, чем для нас - у нас большой, красивый океан как разделитель", - заявлял Трамп в феврале.

Однако, по данным западных аналитиков, последствия войны выходят далеко за пределы Украины. Кремль неоднократно давал понять, что стремится изменить послевоенное устройство Европы и ограничить влияние США. В США считают, что Путин действует в логике нулевой суммы: увеличение российского влияния возможно только из-за ослабления Америки.

Вашингтон также признает, что соглашение, заключенное на условиях, выгодных России, сделает Европу уязвимой — что в свою очередь повлияет на позиции США в мире. В частности, речь идет об экономических партнерах в ЕС и глобальных цепях безопасности.

Перед полномасштабным вторжением в 2022 году Кремль выдвигал ультиматумы по границам НАТО. Ранее мир не отреагировал на войну в Грузии (2008), аннексию Крыма (2014) и операцию в Сирии (2015). Это, по словам экспертов, лишь укрепило уверенность Путина в безнаказанности.

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Тем временем, Москва активизирует гибридные операции — от диверсий и кибератак до дестабилизации с помощью мигрантов. Также растет агрессивная риторика по отношению к Европе, которую в РФ теперь называют главным противником.

На этом фоне администрация Трампа продолжает озвучивать намерения сократить военное присутствие в Европе. В феврале министр обороны Пит Хегсет сообщил партнерам, что США больше не рассматривают европейское направление как главное. В Пентагоне рассматривается возможность уменьшения контингента в Восточной Европе, что может оставить союзников НАТО на восточном фланге без надлежащей защиты.

Европейские страны уже увеличивают военные бюджеты, однако, по оценкам, им понадобится несколько лет для наращивания боеспособности.

Россия может воспользоваться моментом, пока США колеблются

Пока американская администрация пытается переосмыслить свою роль в войне на Украине, Москва может рассматривать текущую ситуацию как окно возможностей. Несмотря на потери и напряженности в экономике, российская оборонная промышленность работает на максимуме, а ресурсы переориентированы на войну. И именно сейчас Путин, по мнению аналитиков, может пытаться закрепить добытое или добиться необратимых изменений, пока внимание Вашингтона рассеяно.

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В материалах американских СМИ отмечается, что Соединенные Штаты не смогут остаться в стороне от возможного нового конфликта в Европе. Экономики США и ЕС глубоко интегрированы: Европа остается самым крупным торговым партнером Америки и важным рынком для американских товаров. Дестабилизация на континенте неизбежно отразится и на интересах США.

В Белом доме продолжается дискуссия по поводу потенциального эффекта от уступок России. Некоторые чиновники не согласны с утверждением, что такая политика может вдохновить другие автократии. Но на фоне глобальной конфронтации с Ираном, Северной Кореей и Китаем, даже частичная победа Кремля может иметь цепную реакцию. Москва уже поддерживает вооруженные группировки в Судане, Йемене и странах Сахеля, а также поставляет оружие союзникам в обмен на их участие в войне против Украины.

Соглашение, которое ограничит действия ВСУ или снизит западную поддержку, позволит России перенаправить ресурсы на расширение влияния в других регионах. Это чревато американским присутствием в Красном море, Индо-Тихоокеанском регионе и Африке.

В то же время растет сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР. Кремль активно поддерживает позиции Пекина по отношению к Тайваню, а совместные учения ВМС и авиации стали инструментом давления на страны Азии. Аналитики считают, что ослабление позиции Украины сделает российско-китайскую ось еще более мощной.

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В Москве воспринимают Трампа как удобного переговорщика, не критикующего Кремль и стремящегося к соглашениям. Однако, как отмечают российские комментаторы, враждебность к РФ в американском истеблишменте сохраняется, и политика одного президента не может изменить десятилетия сдерживания.

Это означает, что Путин, вероятно, постарается достичь необратимых результатов к концу срока Трампа. Речь идет не только о территориальных достижениях, но и о подрыве доверия к НАТО и идее коллективной обороны.

По мнению аналитиков, если США сегодня откажутся от активного сопротивления России, то в будущем это обойдется гораздо дороже – как финансово, так и стратегически.

Ранее мы писали, что подход Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине базируется на трех иллюзиях, которые могут помешать реальным переговорам.

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