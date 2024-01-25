Америка не может делать вид, будто имеет прививку против последствий войны в Европе — лидер республиканцев в Сенате

В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт – убежден он.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл публично выступил за дальнейшую военную помощь Украине, отметив, что этот шаг будет отвечать национальным интересам Америки.

Об этом пишет Укринформ.

«Здесь (в вопросе поддержки Украины – ред.) никогда речь не шла о благотворительности, здесь речь не идет о демонстрации благотворительности или об абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах», — сказал лидер республиканцев.

Прямой интерес Соединенных Штатов состоит в том, чтобы не дать авторитарным режимам перекраивать карту мира с использованием силы.

«В наших интересах – помочь уменьшить военный потенциал значительного противника и при этом не жертвовать жизнью американцев. В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и будет непосредственно угрожать нашим ближайшим союзникам и торговым партнерам», — отметил Макконнелл.

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Мол, Америка не может притворяться, будто имеет прививку против последствий войны в Европе. Кроме того, США не могут позволить себе даже думать, что отсутствие реакции на агрессию РФ как-то усугубит позицию Америки и стратегическую конкуренцию с Китаем.

"Ускорение поражения России в Европе является именно тем, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул лидер республиканцев в Сенате США.

Напомним, в Европейском Союзе чиновники на этой неделе начнут работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, пытаясь обновить критически важную программу поддержки, погрязшую из-за внутренних разногласий.

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