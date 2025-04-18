Америка не откроет свои "закрома" для Украины: эксперт сказал, чего можно ждать от США

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По мнению политолога Олега Саакяна, позиция США относительно войны в Украине может изменяться по одному из трех возможных сценариев.

Об этом он рассказал в комментарии для "РБК-Украина".

По первому сценарию Россия будет использовать США в качестве инструмента давления на Украину. Но события будут вероятно развиваться по второму сценарию: Трамп самоустраняется, переносит фокус внимания на другие вопросы и больше не вмешивается в ситуацию.

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По словам Саакяна, наиболее вероятный сценарий будет несколько иным. Трамп также отстранится от прямого участия в миротворческом процессе, переложив ответственность на европейцев. В то же время, в США начнется «аппаратная борьба», в результате которой победят относительно адекватные голоса из крыла госсекретаря Марко Рубио. Тогда Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление санкциями на РФ и согласятся продавать оружие Украине.

На помощь в виде лендлиза Украине надеяться не стоит, считает политолог. Но если Трамп вдруг потеряет политическую силу, какие-то схожие возможности могут появиться.

«Пока я не вижу сценария, что США открывают все закрома для Украины и продают все, предоставляют все. И Patriot даже продавать Трамп не хочет», – отметил эксперт.

Олег Саакян напомнил, что большую часть оружия американского производства предоставили Украине не США, а европейские партнеры по своим запасам, а истребители F-16 Соединенные Штаты вообще не снабжали Украину.

Напомним, по мнению военного эксперта Игоря Романенко, основная причина того, что Путин не хочет заканчивать войну , состоит в том, что он видит большую опасность от самого существования независимой Украины.