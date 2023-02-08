"Америка остается с украинским народом": Байден назвал вторжение Путина испытанием для США и всего мира

Американский президент Джо Байден считает полномасштабное вторжение российских войск в Украину настоящим вызовом для Соединенных Штатов Америки.

Но в то же время США дали достойный ответ и вместе с тем показали мировое лидерство по защите демократии на планете.

Об этом президент США сказал во время выступления в Конгрессе с ежегодным обращением к нации "О состоянии государства".

«Вторжение Путина стало испытанием всех времен, испытанием для Америки и испытанием для всего мира – будем ли мы отстаивать основные принципы, отстаивать суверенитет, отстаивать право людей жить без тирании?» – заявил Байден.

Напомним, что прошлогоднее обращение к американской нации происходило как раз после вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину 24 февраля.

Он напомнил, что соответственно американцам нужно было дать ответ, будут ли они стоять на защите демократии, чтобы сохранить мир и помешать агрессии, которая угрожала процветанию.

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«Когда прошел год, мы знаем ответ: да, мы смогли и мы сделали это», — ответил на риторический вопрос глава американской нации.

Глава Белого дома убежден, что Соединенные Штаты Америки сделали то, что имели – возглавили противостояние.

«Мы объединили НАТО. Мы создали глобальную коалицию. Мы противостояли агрессии Путина. И мы остаемся с украинским народом», – резюмировал американский президент.

Затем Байден обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой и представил ее зал.

Напомним, что, по мнению американского президента, она олицетворяет не только свою нацию, но и мужество украинского народа.

«Мы будем стоять вместе с вами столько, сколько потребуется», — подчеркнул президент США.

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден обвинил полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 и пандемию коронавируса основными причинами глобальной инфляции.

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