"Америка снова в игре": Байден рассекретил, что скажет Путину во время встречи

США не ищут конфликта с РФ, однако Америка даст решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить урон.

Президент США Джо Байден сказал, что намерен заявить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", — сказал он.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон". Он добавил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент США.

Байден пояснил, что во всех странах будет сообщать, что "Америка снова в игре". Он подчеркнул, что демократические страны теперь должны быть готовы решать стоящие перед ними сложные проблемы и доказать, что их путь лучше, чем путь авторитарных режимов.

Байден напомнил, что в ближайшие дни примет участие в саммите G7, в саммите НАТО.

"Затем я отправлюсь в Женеву на встречу с господином Путиным, чтобы сообщить ему те вещи, о которых, по моему мнению, ему нужно узнать", - резюмировал американский президент.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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