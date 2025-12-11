Америка совершает две роковые геополитические ошибки — журналист

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Америка сегодня допускает два масштабных геополитических недостатка, фактически толкая от себя и Украину , и Европу.

Об этом заявил международный редактор Радио Свобода Ростислав Хотин в эфире Эспрессо .

«Америка совершает огромные-огромные две геополитические ошибки. Первое – это отталкивание проамериканской, прозападной Украины. Государства, годами воспринимавшие США как стратегического партнера, страну, которая поддерживала нашу независимость и свободу», — сказал он.

Реклама

Хотин подчеркнул, что нынешние «заигрывания с Россией» происходят на фоне продолжающейся войны, и это вызывает у граждан ощущение, что Вашингтон пытается сохранять искусственную «нейтральность».

«Это опасно, потому что может снова активизировать антиамериканские настроения в Украине. Они никуда не исчезли. После Майдана и после начала великой войны симпатии к США были очень сильными благодаря помощи, оказываемой американским руководством. Но те настроения, которые долгие годы раздували Петр Симоненко, Наталья Витренко или Виктор Медведчук, могут легко возродиться под влиянием России», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что именно такая неконсистентная политика США сейчас и создает почву для возвращения антиамериканизма.

«Я не удивлюсь, если Россия снова использует это, разжигая подобные настроения в будущем», — отметил Хотин.

Реклама

Вторую большую ошибку Америка, по его словам, совершает по отношению к Европе.

"Америка сейчас просто толчет лицом в грязь Европу за Дональда Трампа - и это уже даже не ошибка, это геополитическое самоубийство", - заявил аналитик.

Он пояснил, что украинско-европейская поддержка США не константа, которую можно воспринимать как данность. У Европы уже были политики, настроенные критически в США, и возвращение таких сил может произойти быстро — особенно при активной работе России и ее спецслужб.

«Антиамериканские настроения в Европе никуда не поделились. Путин в свое время раздувал их очень активно. Во Франции был Жак Ширак, в Германии – Герхард Шредер, в Италии – Сильвио Берлускони. Новые Шираки могут появиться снова», — подчеркнул он.

Реклама

Журналист подчеркнул, что своей нынешней политикой Соединенные Штаты подставляют Европу и подрывают доверие к себе.

«Я боюсь, что в Европе также могут усилиться антиамериканские настроения. Они уже сильны на левом фланге, среди крайне правых — и часто парадоксально сочетаются с пророссийскими позициями. Администрация Дональда Трампа ведет себя так, будто проамериканские настроения Европы чем-то неизменны. Но так не будет», - подчеркнул Хотин.

Он добавил, что Москва всегда рассматривала Америку как врага, которого боится и ненавидит, и не может открыто воевать на несколько фронтов. Поэтому Вашингтон, обвиняя Европу во всех проблемах, фактически выполняет при диктаторе Путине ту работу, которую Россия десятилетиями пыталась реализовать сама.

«Это недальновидность. Если Америка хочет сохранять лидерство в противостоянии с Россией, нынешняя политика – путь в никуда. Они принимают за данную дружескую настроенность Европы и Украины. Но это не продлится вечно», — подытожил Ростислав Хотин.

Реклама

Ранее сообщалось, что разведка Дании заявила, что при администрации президента Дональда Трампа США используют свою экономическую и технологическую мощность как инструмент влияния даже в отношении союзников и партнеров, поэтому представляют потенциальную угрозу, в том числе из-за своих претензий на Гренландию .

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Норвегии заявил, что призывы "спасти" Европу от "цивилизационного коллапса", фигурирующих в обновленной Стратегии национальной безопасности США, напоминают пропагандистские заявления России .