Американцу, который в шапке с рогами штурмовал Капитолий, светит до 20 лет тюрьмы

Американцу, который в шапке с рогами штурмовал Капитолий, светит до 20 лет тюрьмы

Он признал себя виновным.

Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который в ходе штурму Капитолия разгуливал с копьем и в медвежьей шапке с рогами, может получить до 20 лет тюрьмы за участие в атаке на Конгресс.

Об этом информирует Минюст США.

"Джейкоб Энтони Чансли признал себя виновным в участии в преступлениях, связанных со вторжением в Капитолий 6 января, в результате чего было прервано заседание Конгресса США, в ходе которого утверждались и подсчитывались голоса избирателей на президентских выборах. Согласно закону, Чансли грозит до 20 лет тюрьмы с освобождением под надзор", — говорится в заявлении ведомства. Приговор мужчине вынесут 17 ноября 2021 года.

Напомним, что его задержали 9 января. С тех пор он находится под стражей.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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