Американская ловушка угрожает переговорщикам Зеленского: сможет ли Великобритания спасти Киев — The Independent

Флаг Великобритании / © pixabay.com

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В Лондоне проходят важные переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией. Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми оказался в сложной ситуации: с одной стороны, нужно поддержать союзников, с другой — не допустить, чтобы украинская делегация попала в ловушку.

Об этом пишет The Independent.

Государственный секретарь США Марко Рубио дал понять, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из процесса мирных переговоров, если не будет достигнут прорыв. Его команда прибыла не для обсуждения, а для представления ультиматума, который предпочитает Россию.

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"Украина, вероятно, будет вынуждена отклонить предложения по замораживанию российского контроля над восточными территориями. Президент Зеленский, скорее всего, отвергнет такие условия, которые могут быть восприняты как капитуляция", - пишет издание.

Великобритания как один из ключевых союзников Украины пытается найти баланс между поддержкой Киева и сохранением единства среди западных партнеров. Однако существует риск, что чрезмерное давление со стороны США может ослабить позиции Украины на переговорах.

Эта ситуация подчеркивает сложность международных переговоров и важность сохранения единства союзников в поддержке Украины.

Напомним, ранее в Bloomberg писали, что США могут предложить во время переговоров ослабление санкций и признание контроля РФ над Крымом.