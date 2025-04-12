Американская помощь от Байдена вскоре завершится: Портников объяснил, что будет дальше

Журналист и публицист Виталий Портников

Реклама

Американская помощь Украине завершается, потому что та помощь, которую мы получаем, это помощь, которая была оказана нам во времена, когда президентом Соединенных Штатов был Джозеф Байден. Через несколько месяцев она окончательно завершится. И президенту США Дональду Трампу придется определяться с новой помощью, поскольку от помощи США Украине зависит, будет ли Путин вообще разговаривать с представителями Трампа.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

«Это последняя помощь уже, эшелоны этой помощи. Об этом уже, кстати говорит главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, когда говорит, что сейчас от европейцев больше уходит, просто потому, что американцы уже завершают эту помощь. И президенту Трампу придется определяться с новой помощью, потому что если он перестанет помогать Украине, то Путину и с Виткоффом не о чем будет разговаривать. О чем ему говорить с американцами, если они не помогают Украине? Почему они должны его интересовать как собеседник по Украине? Так что это нужно четко понимать», — сказал журналист.

Реклама

Портников подчеркнул, что Путин настроен продолжать войну, поскольку его задачей является уничтожение украинской государственности.

«И потом, скажите, пожалуйста, зачем Путину предлагать Трампу реалистические предложения? Поймите, задача Путина — продолжение войны на истощение к уничтожению украинской государственности. Если он будет выдвигать реалистичные предложения, это означает, что война завершается, а ему не нужно завершать войну. Путин настроен продолжать войну в том или ином формате», — резюмировал он.

Ранее украинский дипломат считает, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах. Он оказался в ловушке.