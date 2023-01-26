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Американская разведка утверждает, что ничто не указывает, что Россия планирует применить ядерное оружие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Американская разведка утверждает, что ничто не указывает, что Россия планирует применить ядерное оружие

Фото: pixabay.com

Американская разведка не располагает информацией, которая могла бы указывать на какие-либо намерения России применить оружие массового уничтожения, в частности, тактические ядерные боеприпасы.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы не имеем никаких признаков того, что президент России Владимир Путин намерен применить оружие массового уничтожения", — заметил Кирби в ответ на вопрос о возможной реакции РФ на массовые поставки танков в Украину.

Он добавил, что подразумевает и тактическое ядерное оружие

«Мы отслеживаем (ситуацию – ред.), насколько это возможно, и считаем, что наша позиция стратегического сдерживания надлежащая», — резюмировал достопочтенный представитель Белого дома.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продолжил свой ядерный шантаж о том, что РФ может использовать Крым и Белоруссию для ядерных провокаций.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил риск применения ядерного оружия РФ. Он убежден, что такая риторика безответственна и опасна.

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Дата публикации
Просмотры
1510
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