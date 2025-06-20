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Американская сила: в Белом доме Трампа считают "главным миротворцем"
В Белом доме убеждены, что Трамп всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.
Президент США привержен установлению мира через силу, но если есть шанс для дипломатии, Дональд Трамп всегда использует его.
Так охарактеризовал подход главы Белого дома к разрешению глобальных конфликтов, в том числе войны РФ против Украины, спикер администрации США Кэролайн Левитт.
Об этом пишет Укринформ.
"Что касается России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам", - заявила она.
Спикер подчеркнула, что Трамп всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.
"Он главный миротворец. Он – президент, устанавливающий мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, всегда им воспользуется. Но я добавлю, что он тоже не боится применять силу", - подчеркнула Левитт.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин звонил по телефону ему 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и поговорить об Иране.