ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
312
Время на прочтение
1 мин

Американская сила: в Белом доме Трампа считают "главным миротворцем"

В Белом доме убеждены, что Трамп всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США привержен установлению мира через силу, но если есть шанс для дипломатии, Дональд Трамп всегда использует его.

Так охарактеризовал подход главы Белого дома к разрешению глобальных конфликтов, в том числе войны РФ против Украины, спикер администрации США Кэролайн Левитт.

Об этом пишет Укринформ.

"Что касается России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам", - заявила она.

Спикер подчеркнула, что Трамп всегда заинтересован в дипломатическом разрешении глобальных конфликтов.

"Он главный миротворец. Он – президент, устанавливающий мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, всегда им воспользуется. Но я добавлю, что он тоже не боится применять силу", - подчеркнула Левитт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин звонил по телефону ему 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и поговорить об Иране.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie