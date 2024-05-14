Американская военная помощь Украине уже в пути — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в победе Украины на поле боя и ее успешном будущем как свободной и процветающей демократической страны.

Пакет военной поддержки, ранее согласованный Конгрессом США, скоро будет в Украине.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Киев.

"Мы восхищаемся вашей силой, вашим лидерством и устойчивостью. Мы знаем, что сейчас сложные времена. И также мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему бороться против агрессии России на поле боя", — заявил Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также добавил, что "США, как и многие другие партнеры Украины, уверены, что Украина добьется победы именно на поле боя".

По словам Блинкена, "важно и то, что со временем Украина станет на ноги и в смысле демократии, и в смысле экономики, будет свободной и процветающей".

"Это станет лучшим ответом Путину. Это будет лучшим для вашего будущего. И мы в США действительно верим в это. Мы видим ваше мужество и верим, что оно сохранится. Мы преданы тому, чтобы обеспечить ваш успех", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгосрочный пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов.

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