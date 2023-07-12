Американские аналитики проанализировали реакцию Кремля на первый день саммита НАТО

Москва была сдержанна в своих высказываниях.

Американские аналитики Института изучения войны называют сдержанной реакцией Российской Федерации на первый день саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Представитель Кремля Дмитрий Песков ожидаемо мрачно оценил первый день саммита НАТО, пожаловавшись, что мероприятие носит "ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер", — подчеркивают специалисты ISW.

Они отмечают, что Песков в очередной раз повторил шаблонную риторику Кремля о том, что дальнейшая помощь Запада Украине и обещанное будущее членство Украины в НАТО приведут к серьезным последствиям.

В свою очередь, российские провоенные блоггеры выразили общее недовольство по поводу новой поставки оружия для ВСУ. Впрочем, подчеркивают аналитики, "на момент публикации отчета ISW не выразили никакой серьезной реакции".

"Блогеры, вероятно, ожидают основных событий, которые состоятся на второй день саммита, когда президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 12 июля", — отмечают аналитики ISW.

Напомним, президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Глава государства заявил, что заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины.

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