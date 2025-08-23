"Американские горки" для Трампа: почему Путин игнорирует ультиматумы США

Дзюдо и «рефлексивный контроль»: как Путин перехитрил Трампа / © ТСН

Переговоры о завершении войны в Украине фактически сорвались, поскольку Кремль отклонил все предложения — личную встречу Путина и Зеленского и гарантии безопасности НАТО для Украины.

Об этом пишет Ребекка Коффлер, аналитик военной разведки, ранее работавшая в Разведывательном управлении Министерства обороны США, в статье для The Telegraph.

По ее мнению, Путин, вероятнее всего, учел это в своих расчетах и знает, что испытывает терпение Трампа.

Опытный «КГБшник»

По мнению экспертки, цель Путина — удержать Трампа «в игре», сделать его доброжелательным (или по крайней мере не взбешенным) как можно дольше, чтобы отсрочить негативные последствия (такие, как вторичные санкции), пока РФ продолжает изнурительную военную стратегию, направленную на то, чтобы заставить Украину капитулировать.

«А чтобы руководить Трампом, Путин, проведший свою карьеру в КГБ, вербуя и управляя шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства работы с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времен холодной войны», — отмечает автор статьи.

В статье отмечают, что взаимодействие Трампа и Путина происходило по схеме «американских горок»: конструктивные звонки и дружеские разговоры между ними, затем высказывание Трампом уверенности в том, что мир уже не за горами, затем непрерывные ракетные удары России по Украине, а затем гневные посты и ультиматы Трампа.

Лесть и манипуляция

Лесть — это один из приемов, которые используют такие агенты-разведчики, как Путин, чтобы апеллировать к тщеславию своих потенциальных агентов. Путин никогда не говорил негативно о Трампе. Он склонен хвалить политическую проницательность и личность Трампа, описывая его как «умного», «опытного», «талантливого», «сообразительного» и «прагматичного». В январе Путин заявил, что у них с Трампом «всегда были деловые, прагматические, но также доверительные отношения».

Путин смог воспользоваться склонностью Трампа к позитивному мышлению, его очевидной целью получить Нобелевскую премию и его сочувствием к гибнущим на поле боя россиянам и украинцам.

Чтобы выиграть время, Путин вполне мог также пытаться повлиять на Трампа, используя технику, известную как рефлексивный контроль — концепцию, разработанную для манипулирования восприятием реальности оппонентом. Она была разработана в 1960-х годах советским математиком и психологом Владимиром Лефевром и до сих пор преподается в российском Генеральном штабе и разведывательных службах.

Автор предполагает, что хоть Трамп и умен, он может быть превосходной мишенью для этой техники из-за своей пристрастности.

Путин подстраивает свои действия и слова под видом заинтересованности в сделке и убедительности для Трампа. На самом деле, Путин согласится на соглашение только на своих условиях», — убеждена Ребекка Коффлер.

Дзюдо

Чтобы перехитрить Трампа, Путин может использовать свой опыт в дзюдо, которое больше опирается на психическое и физическое манипулирование соперником, чем на грубую силу. Имея черный пояс по дзюдо, Путин использует принципы этого вида боевого искусства во всех аспектах своей жизни, включая государственное управление.

Вывод соперника из равновесия (Кузуши) является одним из фундаментальных принципов дзюдо.

Тренировка Путина по дзюдо / © AFP

Путин никогда не противоречит Трампу напрямую и дежурит дружеское общение с бомбардировками Украины. Когда Трамп назвал Путина «совершенно безумным» после недавнего массированного воздушного нападения России, Кремль объяснил разочарование Трампа «эмоциональной перегрузкой», вероятно, пытаясь продемонстрировать психологическую устойчивость и превосходство Путина.

Все три элемента стратегии Путина — дзюдо, рефлексивный контроль и управление — сосредоточены на глубоком понимании оппонента и подготовке, чего, похоже, не хватает команде Трампа. На саммите на Аляске Трамп имел мощную команду, но, похоже, не было ни одного человека, который бы совершенно понимал менталитет Путина и российский подход к ведению войны.

Путин же привел с собой трех опытных соратников, не считая переводчика — министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Все они владеют английским языком почти на уровне родного (без акцента) и понимают американскую политику и ее уязвимости. Сам Путин владеет английским на рабочем уровне, способен исправлять переводчиков в дипломатических кругах и имел короткие общения с Трампом без перевода.

Какой план действий у российского диктатора далее

По мнению автора статьи, Путин почти наверняка услышал завуалированную угрозу Трампа об изменении тактики в четверг и, вероятно, заранее спланировал свой следующий шаг. Чтобы продолжить игру, он может освободить украинских детей в ответ на письмо первой леди США Мелании Трамп. Или может найти другую тактику затяжки.

«Путин, вероятно, стремится истощить Трампа. Действительно, несмотря на ультиматумы Россия пока не получила ни одного удара от Трампа. Вероятна цель Путина — чтобы Трамп отказался от переговоров или сдался и согласился на все его требования. Трампу, конечно, не нужно играть в игру Путина. Он мог бы использовать свое собственное секретное оружие — способность подорвать российскую экономику — и раскрыть блеф Кремля. Но это зависит от того, выполнила ли команда Трампа свою домашнюю работу», — подытожила автор статьи.

Ранее Дональд Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.

Также The Guardian сообщило, что Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.