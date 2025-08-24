- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
Американские ракеты для Украины и атака на Курскую АЭС: главные новости ночи 24 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 августа 2025 года:
WSJ: Пентагон блокировал удары по украинским ракетам по России: ограничение действует с весны Читать далее –>
Мерц оценил прогресс в урегулировании войны в Украине только в 2% Читать далее –>
В Курской области РФ дрон упал возле АЭС: поднялся дым и произошел пожар Читать далее –>
США согласовали продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM дальнего радиуса действия — WSJ Читать далее –>
DeepState: ВСУ отвергли россиян в Сумской области Читать далее –>