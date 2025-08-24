ТСН в социальных сетях

Американские ракеты для Украины и атака на Курскую АЭС: главные новости ночи 24 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Флаг США

Флаг США / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 августа 2025 года:

  • WSJ: Пентагон блокировал удары по украинским ракетам по России: ограничение действует с весны Читать далее –>

  • Мерц оценил прогресс в урегулировании войны в Украине только в 2% Читать далее –>

  • В Курской области РФ дрон упал возле АЭС: поднялся дым и произошел пожар Читать далее –>

  • США согласовали продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM дальнего радиуса действия — WSJ Читать далее –>

  • DeepState: ВСУ отвергли россиян в Сумской области Читать далее –>

