Американские сенаторы призвали Трампа использовать замороженные активы России для давления на Москву — Reuters

Группа сенаторов США из обеих партий призвала администрацию президента Дональда Трампа передать Украине более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для усиления давления на Россию с целью завершения войны. В письме государственному секретарю Марко Рубио сенаторы спрашивают, считает ли администрация, что активы, замороженные США и ЕС, должны использоваться как рычаги в переговорах с Россией. Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. ​

Об этом пишет Reuters.

Этот призыв проходит на фоне переговоров между представителями США и России в Саудовской Аравии, направленных на достижение прекращения огня в Черном море как шага к более широкому мирному урегулированию трехлетней войны в Украине. Европейские и американские лидеры ранее согласились использовать процентные доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины, но пока не пришли к согласию по использованию основной суммы из-за возможных юридических осложнений. ​

В 2024 году Конгресс США принял закон "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев", предоставляющий президенту полномочия передавать конфискованные российские активы Украине. Однако Россия рассматривает такие действия как воровство. Большинство замороженных российских активов, оцененных в 300-350 миллиардов долларов, хранятся в европейских финансовых учреждениях, в то время как в США находится около 7 миллиардов долларов.

24 марта проходят российско-американские переговоры. По информации The Guardian, после этой встречи пройдет еще один раунд переговоров между командами США и Украины.