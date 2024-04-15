Американские СМИ призвали Байдена и Трампа провести дебаты

Планируется, что первые дебаты в этом году пройдут 16 сентября.

Американские СМИ ABC News, CBS News, CNN, NBC Universal News Group и FOX News Media, а также The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour и USA TODAY написали открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты публично принять участие в теледебатах накануне всеобщих выборов.

Об этом сообщает ABC News.

«Учитывая, что контуры всеобщих выборов 2024 года становятся четкими, мы — нижеподписанные национальные информационные организации — призываем вероятных кандидатов в президенты публично принять на себя обязательство участвовать в всеобщих избирательных дебатах до выборов в ноябре», — говорится в письме .

Этот необычный шаг произошел на фоне избирательного цикла, во время которого практика дебатов, сложившаяся десятилетиями традиция американской кампании, встретила неопределенность как со стороны президента США Джо Байдена, так и бывшего президента Дональда Трампа.

Трамп, пропустивший все четыре одобренных Национальным комитетом Республиканской партии первичные избирательные дебаты 2024 года и отказавшийся от одного из трех своих дебатов с Байденом в 2020 году, с энтузиазмом призвал Байдена принять участие в трех общих дебатах, запланированных на эту осень.

"Президент Трамп очень четко сказал: он готов обсуждать Джо Байдена в любое время, где бы то ни было и в любом месте. Мы вновь призываем Джо Байдена взять на себя обязательство вести дебаты", — заявила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.

Кампания Байдена выразила обеспокоенность организацией этих дебатов Комиссией по президентским дебатам, сигнализируя о том, что беспартийная группа, спонсировавшая события с 1980-х годов, не знала своей способности организовать честные дебаты с Трампом.

В апреле 2022 года Республиканский национальный комитет также единогласно проголосовал за выход из Комиссии по президентским дебатам.

Кампания Байдена отказалась комментировать новое письмо, но президент раньше умалял желание Трампа выйти с ним на сцену.

"Ну, будь я на его месте, я бы тоже хотел обсуждать меня. Ему больше нечего делать", — сказал Байден журналистам в феврале.

В 2020 году состоялось всего два раунда дебатов с участием Байдена и Трампа. Третьи запланированные дебаты были упразднены после того, как бывший президент отказался, поскольку из-за COVID-19 они были перенесены с личной встречи на виртуальную.

Затем Трамп напал на комиссию, заявив, что не примет никаких их изменений, направленных на соблюдение правил и ограничение перерывов во время оставшихся президентских дебатов.

Голосование RNC в 2022 году за отказ от санкционированных комиссией дебатов обязало кандидатов обязаться не участвовать в них.

Планируется, что первые дебаты состоятся 16 сентября в университете штата Техас, вторые — 1 октября в университете штата Вирджиния и третьи — 9 октября в Университете штата Юта, Солт-Лейк-Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что если Трамп снова придет к власти, НАТО хочет контролировать "Рамштайн".

Кроме того, мы ранее информировали, что соратница Трампа призвала Джонсона не оказывать Украине финансовую помощь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.