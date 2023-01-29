Американские военные чиновники настаивают, чтобы Пентагон отправил F-16 Украине — Politico

Контингент военных официальных лиц настаивает на том, чтобы Пентагон одобрил отправку истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защититься от российских ракет и атак беспилотников, по словам трех человек, осведомленных о дискуссиях.

Об этом пишет Politico.

Украина оставила F-16 американского производства в своем списке желанного оружия после российского вторжения в прошлом году. Но Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы противовоздушной обороны как насущные нужды, поскольку Украина стремится защитить гражданскую инфраструктуру и отразить территории, оккупированные российскими войсками.

Поскольку Украина готовится начать новое наступление, чтобы отвоевать территорию весной, кампания в Министерстве обороны США по отношению к истребителям набирает обороты, по словам официального представителя Министерства обороны и двух других людей, участвовавших в обсуждении. Эти люди вместе с другими опрошенными для этой статьи попросили не называть их имена, — пишет американское СМИ.

Частично подтолкнутое быстрым одобрением танков и систем противовоздушной обороны Patriot, в Киеве возобновился оптимизм по поводу того, что американские самолеты могут быть следующими.

"Я не думаю, что мы против", — сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны о F-16, говоря на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную дискуссию. Он подчеркнул, что окончательного решения еще нет.

Однако Украина еще не заявила, что истребители являются ее приоритетом, подчеркнул чиновник, отметив, что Пентагон сосредоточен на том, чтобы направить Киеву возможности, необходимые для немедленной борьбы.

Напомним, что ранее в Воздушных силах рассказали, почему Украине так необходимы истребители F-16 и чем они особенные.

Также у американского президента Джо Байдена обсуждают возможность предоставления Украине истребителей F-16.

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