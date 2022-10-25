Американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине — Байден

Президент США Джо Байден пока не изменил собственной позиции, что американские военные не будут участвовать в войне в Украине.
Об этом заявил во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
«В решении главнокомандующего (президента Байдена – ред.) ничего не изменилось в том плане, что американские войска не будут воевать на территории Украины», — добавил представитель Белого дома.
Но он ответил на сообщение СМИ о готовности командования 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США, развернутой в Румынии, «перепереть границу Украины» в случае эскалации боевых действий или нападения России на страны НАТО.
Как США помогают Украине в войне?
США поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.
После ракетных обстрелов России 10 октября глава Америки Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.
США также планируют ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.
В Белом доме убеждены, что результаты парламентских выборов в США никак не повлияют на дальнейшую военную или финансовую поддержку Украины.
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