Американские военные не исключают новых атак террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов

Американские военные не исключают новых атак террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов

Байден приказал принять все возможные меры для защиты служащих ВС США.

Американские военные не исключают новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Ситуация продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Мне сообщили, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", — говорится в письменном заявлении президента.

По словам Байдена, он приказал принять все возможные меры для защиты служащих ВС США, находящихся в Афганистане. "Они заверили меня, что могут принять эти меры, завершая при этом миссию и безопасно выводя наших военных", — добавил президент США.

По словам Джо Байдена, что США, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, продолжают операцию по эвакуации из страны соотечественников, граждан третьих стран и афганских беженцев. Также он обсудил со своей командой по национальной безопасности подготовку к тому, чтобы помочь людям покидать Афганистан после ухода оттуда американских военных.

Заметим, что подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации людей из Афганистана.

США и их союзники рассчитывают завершить вывод войск из Афганистана не позднее 31 августа. Западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты. Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

Напомним:

Вечером 26 августа возле аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва — у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник "Исламского государства", второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле.

— у входа в аэропорт и возле гостиницы Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник "Исламского государства", второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже появилась информация о новых взрывах в Кабуле. Число жертв взрывов уже превысило 100 человек: погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.

погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения. " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

за взрывы в Кабуле. Ударами в ответ грозит виновникам двойного теракта в Кабуле американский президент. Джо Байден уже поручил военным командующим разработать соответствующие планы атак, которые затронут критически важные объекты ИГИЛ.

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку