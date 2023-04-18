Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину

Они поддерживают Офис военных атташе США, обеспечивают безопасность посольства в Киеве и мониторят поддержку ВСУ.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Хочу обратить внимание на то, что мы видели в публикациях прессы и что требует от нас изложения фактов по военному присутствию США в Украине. Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие военные подразделения США для оказания критически важной поддержки посольству США», – отметила представитель Пентагона.

Она добавила, что американские военные не участвуют в боевых действиях в Украине.

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Чиновник пояснила, что их обязанности включают в себя поддержку Офиса атташе по вопросам обороны, американских программ оборонной поддержки, проведение мониторинга с американской стороны, а также поддержку безопасности посольства США.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на ход войны России против Украины. Он также подчеркнул, что у Украины есть страны-партнеры и союзники, крепкие отношения с которыми должны таковыми и оставаться.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов считает, что "слив" секретных документов Пентагона может быть хорошо продуманной операцией американских спецслужб. Эксперт подчеркнул, что это может быть спецоперация по "сливу" той информации, которую нужно было донести до общества.

В США официально выдвинули обвинения военнослужащему Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джеку Тейшейру в утечке секретных документов Пентагона. В Минобороны Украины уверяют, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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