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Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4514
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Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали

Фото: США Army Europe and Africa

В результате операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей глобальной сети ИГИЛ Билала аль-Судани.

Об этом заявили представители администрации США, пишет Укринформ.

«Минувшей ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билл аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ», – рассказала чиновник.

Также уничтожен десяток членов этой террористической группировки. Причем изначально планировалось захватить террористов заживо, однако они оказали упорное сопротивление – и были убиты. Из американских военных никто не пострадал.

По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Также он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

Напомним, что ранее в Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль.

Также в Госдепе сравнили действия российских военных из ИГИЛ.

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Дата публикации
Просмотры
4514
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