Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали

В результате операции американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей глобальной сети ИГИЛ Билала аль-Судани.
Об этом заявили представители администрации США, пишет Укринформ.
«Минувшей ночью по приказу президента американские военные провели операцию на севере Сомали, в результате которой был ликвидирован Билл аль-Судани, ключевой деятель, а также координатор глобальной сети ИГИЛ», – рассказала чиновник.
Также уничтожен десяток членов этой террористической группировки. Причем изначально планировалось захватить террористов заживо, однако они оказали упорное сопротивление – и были убиты. Из американских военных никто не пострадал.
По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Также он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.
Напомним, что ранее в Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль.
Также в Госдепе сравнили действия российских военных из ИГИЛ.
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