Американские ВВС останутся на Ближнем Востоке: что говорят в армии

Американские ВВС останутся на Ближнем Востоке: что говорят в армии

Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США

ВВС США останутся на Ближнем Востоке, несмотря на то, что Вашингтон считает для себя главным вызовом конкуренцию с Китаем и Россией.

Об этом заявил генерал-лейтенант Грегори Гийо, - пишет Associated Press.

Гийо признал, что присутствие США в регионе может быть скорректировано после вывода войск из Афганистана, однако отметил, что не видит ни одного сценария, в котором Вашингтон не играл бы важную роль.

ВВС США имеют авиабазу Эль-Удейд в Катаре, которая использовалась для военных операций в Афганистане, Ираке и Сирии.

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Заявление Гийо прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США. Вашингтон уже много лет выражает обеспокоенность не только иранской ядерной программой, но и программой Тегерана по разработке баллистических ракет, а также - иранскими действиями.

Напомним:

Новости мира: США завершили вывод своих войск из Афганистана - эвакуировали более 120 тысяч человек

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