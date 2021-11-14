Американские ВВС останутся на Ближнем Востоке: что говорят в армии

Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США
ВВС США останутся на Ближнем Востоке, несмотря на то, что Вашингтон считает для себя главным вызовом конкуренцию с Китаем и Россией.
Об этом заявил генерал-лейтенант Грегори Гийо, - пишет Associated Press.
Гийо признал, что присутствие США в регионе может быть скорректировано после вывода войск из Афганистана, однако отметил, что не видит ни одного сценария, в котором Вашингтон не играл бы важную роль.
ВВС США имеют авиабазу Эль-Удейд в Катаре, которая использовалась для военных операций в Афганистане, Ираке и Сирии.
Заявление Гийо прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США. Вашингтон уже много лет выражает обеспокоенность не только иранской ядерной программой, но и программой Тегерана по разработке баллистических ракет, а также - иранскими действиями.
Напомним:
- Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.
- Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана.