Диктатор Путин / © Associated Press

Американский эксперт Ян Бжезинский убежден, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров только две вещи — угроза потери территорий или соглашение, позволяющее добиться контроля над Украиной.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

«Лишь две вещи могут заставить Путина пойти на прекращение огня. Первое и самое лучшее — это изменение соотношения сил, которое поставит под угрозу его территориальные достижения», — пояснил Бжезинский.

Эксперт добавил, что в тот момент, когда Путин реально будет рисковать потерять любую часть территорий, которые он незаконно и жестоко захватил в Украине, он первым сядет за стол переговоров.

«Вторая, по моему мнению, гораздо более тревожная: это соглашение, которое создает для Путина условия, чтобы впоследствии достичь своей цели», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что главная цель диктатора Путина состоит в полном контроле над Украиной.

Бжезинский также выразил обеспокоенность из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения выборов, что может спровоцировать политическую нестабильность и предоставить России возможность вмешаться.

«И здесь меня беспокоит позиция Запада, прежде всего, переговорная позиция Соединенных Штатов», — объяснил Бжезинский.

По его словам, речь идет о давлении на Украину с требованием отдать дополнительные территории, которые она сейчас контролирует, в частности, стратегически важные оборонные рубежи на Донбассе.

«Также речь идет об ограничении численности украинских Вооруженных сил, — добавил аналитик, — будто это Украина с армией, составляющей лишь треть российской, угрожает России».

Он отметил, что на Зеленского оказывают давление на проведение новых выборов, а это настоящий рецепт политической нестабильности.

Безусловно, Россия пыталась воспользоваться этим с помощью дезинформации и других скрытых инструментов, чтобы склонить результаты выборов в свою пользу.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.