Американский аналитик назвал условия, которые могут заставить Путина сесть за стол переговоров
Только два реальных обстоятельства могут вынудить Путина прекратить агрессию против Украины.
Американский эксперт Ян Бжезинский убежден, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров только две вещи — угроза потери территорий или соглашение, позволяющее добиться контроля над Украиной.
Об этом он заявил в эфире Эспрессо.
«Лишь две вещи могут заставить Путина пойти на прекращение огня. Первое и самое лучшее — это изменение соотношения сил, которое поставит под угрозу его территориальные достижения», — пояснил Бжезинский.
Эксперт добавил, что в тот момент, когда Путин реально будет рисковать потерять любую часть территорий, которые он незаконно и жестоко захватил в Украине, он первым сядет за стол переговоров.
«Вторая, по моему мнению, гораздо более тревожная: это соглашение, которое создает для Путина условия, чтобы впоследствии достичь своей цели», — отметил аналитик.
Он подчеркнул, что главная цель диктатора Путина состоит в полном контроле над Украиной.
Бжезинский также выразил обеспокоенность из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения выборов, что может спровоцировать политическую нестабильность и предоставить России возможность вмешаться.
«И здесь меня беспокоит позиция Запада, прежде всего, переговорная позиция Соединенных Штатов», — объяснил Бжезинский.
По его словам, речь идет о давлении на Украину с требованием отдать дополнительные территории, которые она сейчас контролирует, в частности, стратегически важные оборонные рубежи на Донбассе.
«Также речь идет об ограничении численности украинских Вооруженных сил, — добавил аналитик, — будто это Украина с армией, составляющей лишь треть российской, угрожает России».
Он отметил, что на Зеленского оказывают давление на проведение новых выборов, а это настоящий рецепт политической нестабильности.
Безусловно, Россия пыталась воспользоваться этим с помощью дезинформации и других скрытых инструментов, чтобы склонить результаты выборов в свою пользу.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.
Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.