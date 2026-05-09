Американский аналитик объяснил, что заставит Путина пойти на реальные мирные переговоры

Жесткое усиление санкционного давления на Россию и наращивание поддержки Украины могут вынудить Путина первым сесть за стол переговоров.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2001-2005 годах Ян Бжезинский.

По словам Бжезинского, Россия уже находится под значительным экономическим и общественным давлением из-за войны против Украины.

Россия сейчас находится под серьезным экономическим давлением. Она потеряла более миллиона убитыми и ранеными. Российское общество все больше недовольно ситуацией — и экономической, и войной, и ограничением свобод», — отметил аналитик.

Он убежден, что Запад должен использовать свои возможности для усиления давления на Кремль.

«Нужно просто использовать ту силу, которой мы уже обладаем. А это значит — нанести российской экономике мощный удар жесткими санкциями. Это значит существенно нарастить помощь Украине, в частности со стороны Соединенных Штатов», — отметил Бжезинский.

Эксперт также подверг критике нынешний подход Вашингтона к поставкам оружия Украине.

«Для меня действительно трагически видеть, что США сейчас только продают союзникам вооружение, которое затем передается Украине. Мы должны передавать и предоставлять Украине наше вооружение, а не только продавать его», — заявил он.

Кроме того, Бжезинский призвал укреплять военное присутствие НАТО в Европе.

«Мы должны значительно усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО, а возможно — и в западной части Украины, вместо того чтобы выводить американские войска из Европы», — пояснил аналитик.

По его мнению, важным сигналом для Кремля должно стать и ускорение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

«Мы должны действовать ближе к окружению Путина, используя силу правды, чтобы доносить россиянам, что именно Путин делает с их молодежью из-за этой ужасной войны. Следует говорить им о коррупции и жестокости режима Путина», — сказал Бжезинский.

В то же время он подчеркнул, что вступление Украины в западные союзы продемонстрирует Кремлю бесперспективность его планов.

«И мы должны четко и быстро вести Украину к членству в ЕС и НАТО, потому что это однозначно покажет Путину: его цель покорить Украину абсолютно недостижима», — считает эксперт.

Бжезинский убежден, что при усилении давления диктатор Путин будет вынужден согласиться на переговоры.

Когда все это начнет происходить, Путин первым сядет за стол переговоров. Почему? Потому что он понимает: такие действия поставят под угрозу две вещи, которые он больше всего ценит», — отметил он.

Аналитик пояснил, что речь идет как об оккупированных территориях, так и о стабильности российского режима.

«Первая — это территории, которые он незаконно и силой захватил у Украины. Вторая — его собственный режим. Если мы используем свои возможности и продемонстрируем политическую волю, эта война может завершиться на условиях, которые будут максимально близки к справедливому завершению этого конфликта», — подытожил Бжезинский.

