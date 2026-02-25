- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Американский аналитик объяснил, что заставит Путина пойти на реальные переговоры
Лишь сочетание силы и системных шагов может вынудить Москву изменить свое поведение.
Для прекращения войны международные партнеры должны действовать более решительно — наращивать военную помощь Киеву и комплексно влиять на государство-агрессора.
Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2001-2005 годах Ян Бжезинский в эфире Эспрессо.
«Если говорить об остановке этого вторжения, о прекращении огня, нам нужно говорить об увеличении поддержки для Украины, увеличении давления на Россию, увеличении и усилении реакции западного мира на это вторжение. Но здесь нужно помнить, что Путин является продуктом советской системы. И здесь нужно союзникам сделать так, использовать свою эту огромную силу и скомбинировать одновременно с разными другими мерами».
Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о расширении военной помощи Киеву.
«Прежде всего, нам нужно увеличить количество военной помощи, которое мы оказываем Украине. И это включает в себя также реанимацию военных пакетов от США для Украины», — отметил он.
Ян Бжезинский также подчеркнул необходимость жестких экономических шагов против государства-агрессора.
«Второе: нам нужно собственно уничтожить российскую экономику. Нам нужно полностью разрушить все экономические связи России с другими странами мира так, чтобы эта экономика работала только как военная и, следовательно, была разрушена».
Кроме того, по его словам, важно активнее использовать инструменты информационного и кибердавления.
Также нам нужно использовать информационные операции, кибероперации для поддержки Украины. Собственно, эти информационные операции они уже используются и нам нужно сделать еще больше для того, чтобы усугубить ситуацию в России».
По его мнению, решающим фактором может стать демонстрация силы и гарантии безопасности.
«И, конечно, единственное, что я думаю, Путин больше всего уважает — это, собственно, сила гарантий, подобных пятой статье НАТО. И я думаю, что после этого Путин сядет за стол переговоров», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Россия пока не может подтвердить сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине. Мол, их нужно согласовать.
Мы ранее информировали, что действующий руководитель Офиса президента Украины, а четыре года назад, глава ГУР, Кирилл Буданов накануне полномасштабной войны России в Украине показал, как именно она будет происходить.