ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
37
Время на прочтение
2 мин

Американский аналитик объяснил, что заставит Путина пойти на реальные переговоры

Лишь сочетание силы и системных шагов может вынудить Москву изменить свое поведение.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Для прекращения войны международные партнеры должны действовать более решительно — наращивать военную помощь Киеву и комплексно влиять на государство-агрессора.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2001-2005 годах Ян Бжезинский в эфире Эспрессо.

«Если говорить об остановке этого вторжения, о прекращении огня, нам нужно говорить об увеличении поддержки для Украины, увеличении давления на Россию, увеличении и усилении реакции западного мира на это вторжение. Но здесь нужно помнить, что Путин является продуктом советской системы. И здесь нужно союзникам сделать так, использовать свою эту огромную силу и скомбинировать одновременно с разными другими мерами».

Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о расширении военной помощи Киеву.

«Прежде всего, нам нужно увеличить количество военной помощи, которое мы оказываем Украине. И это включает в себя также реанимацию военных пакетов от США для Украины», — отметил он.

Ян Бжезинский также подчеркнул необходимость жестких экономических шагов против государства-агрессора.

«Второе: нам нужно собственно уничтожить российскую экономику. Нам нужно полностью разрушить все экономические связи России с другими странами мира так, чтобы эта экономика работала только как военная и, следовательно, была разрушена».

Кроме того, по его словам, важно активнее использовать инструменты информационного и кибердавления.

Также нам нужно использовать информационные операции, кибероперации для поддержки Украины. Собственно, эти информационные операции они уже используются и нам нужно сделать еще больше для того, чтобы усугубить ситуацию в России».

По его мнению, решающим фактором может стать демонстрация силы и гарантии безопасности.

«И, конечно, единственное, что я думаю, Путин больше всего уважает — это, собственно, сила гарантий, подобных пятой статье НАТО. И я думаю, что после этого Путин сядет за стол переговоров», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия пока не может подтвердить сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине. Мол, их нужно согласовать.

Мы ранее информировали, что действующий руководитель Офиса президента Украины, а четыре года назад, глава ГУР, Кирилл Буданов накануне полномасштабной войны России в Украине показал, как именно она будет происходить.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie