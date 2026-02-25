Американский аналитик объяснил, что заставит Путина пойти на реальные переговоры

Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Для прекращения войны международные партнеры должны действовать более решительно — наращивать военную помощь Киеву и комплексно влиять на государство-агрессора.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2001-2005 годах Ян Бжезинский в эфире Эспрессо.

«Если говорить об остановке этого вторжения, о прекращении огня, нам нужно говорить об увеличении поддержки для Украины, увеличении давления на Россию, увеличении и усилении реакции западного мира на это вторжение. Но здесь нужно помнить, что Путин является продуктом советской системы. И здесь нужно союзникам сделать так, использовать свою эту огромную силу и скомбинировать одновременно с разными другими мерами».

Реклама

Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о расширении военной помощи Киеву.

«Прежде всего, нам нужно увеличить количество военной помощи, которое мы оказываем Украине. И это включает в себя также реанимацию военных пакетов от США для Украины», — отметил он.

Ян Бжезинский также подчеркнул необходимость жестких экономических шагов против государства-агрессора.

«Второе: нам нужно собственно уничтожить российскую экономику. Нам нужно полностью разрушить все экономические связи России с другими странами мира так, чтобы эта экономика работала только как военная и, следовательно, была разрушена».

Реклама

Кроме того, по его словам, важно активнее использовать инструменты информационного и кибердавления.

Также нам нужно использовать информационные операции, кибероперации для поддержки Украины. Собственно, эти информационные операции они уже используются и нам нужно сделать еще больше для того, чтобы усугубить ситуацию в России».

По его мнению, решающим фактором может стать демонстрация силы и гарантии безопасности.

«И, конечно, единственное, что я думаю, Путин больше всего уважает — это, собственно, сила гарантий, подобных пятой статье НАТО. И я думаю, что после этого Путин сядет за стол переговоров», — добавил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия пока не может подтвердить сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине. Мол, их нужно согласовать.

Мы ранее информировали, что действующий руководитель Офиса президента Украины, а четыре года назад, глава ГУР, Кирилл Буданов накануне полномасштабной войны России в Украине показал, как именно она будет происходить.