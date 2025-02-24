Американский дипломат назвал ключевую ошибку США и Европы в отношении Украины

Американцы и европейцы боялись, что Путин нанесет ядерный удар. Это был их просчет.

Гигантской ошибкой США и Европы было то, что они медленно оказывали помощь Украине и медленно вводили санкции против России.

Об этом экс-посол США в России, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфолл заявил в эфире "Киев24".

Он объяснил причину ошибки США и Европы по поводу войны России против Украины.

"Я лично думаю, что это была гигантская ошибка Соединенных Штатов и остальной Европы, что они так медленно двигались, оказывая помощь вашей стране. И так медленно двигались, вводя эффективные санкции. Ответ на ваш вопрос "почему" — это то, что они боялись, что Путин может нанести ответный удар, особенно ядерным оружием. На мой взгляд, это была ошибка, просчет. Вот почему они двигались так медленно", – рассказал Макфолл.

Он также прокомментировал политику президента США Дональда Трапа по Украине и РФ.

"Сейчас, конечно же, перед вами стоит эта гигантская трагедия, что президент Соединенных Штатов, выглядит так, что он перешел на другую сторону, он уже не поддерживает Украину. Он отчаянно пытается заключить новые отношения с Владимиром Путиным. И для меня лично как для американца мне стыдно это чувствовать. Но мы здесь тоже не диктатура, и я хочу, чтобы вы знали, что многие из нас пытаются развернуть стратегию президента Трампа", – подчеркнул дипломат.

Он заверил, что большинство американцев не поддерживают стратегию президента США по Украине и России. А недавний опрос показал, что 81% американцев не доверяют президенту России Владимиру Путину.

Макфолл считает, что Трамп хочет установить новые двусторонние отношения с Россией.

"Это очень правдиво, что президент Трамп хочет закончить изоляцию России. Он направил свою делегацию во главе с госсекретарем Рубио в Саудовскую Аравию, чтобы именно это и сделать, чтобы восстановить эти отношения. Путин ничего вообще не сделал, чтобы восстановить эти отношения. Важно понимать, что для Трампа эта встреча в Саудовской Аравии не была лишь о переговорах об окончании войны, она была больше об установлении новых двусторонних отношений с Россией", – убежден экс-посол США в России.

Напомним, накануне Макфолл также выразил мнение, что нынешний переговорный процесс США и России не приведет к продолжительному миру. Москва лишь требует уступок, не предлагая ничего взамен.