Американский дипломат объяснил, как Трамп будет давить на Кремль
Американский дипломат Джон Гербст считает, что команда Трампа настроена на решительные действия против Кремля.
Администрация президента США Дональда Трампа имеет серьезные намерения усилить санкционное давление на Россию и страны, продолжающие закупать ее энергоносители.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, ныне директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Гербст.
«Пока Трамп не слишком охотно прибегает к решительным действиям в ответ на продолжающуюся агрессию России. Однако последние пять или шесть недель показали, что он перешел к политике силы. Сначала по Ирану, союзнику России, а впоследствии и по самой России», — отметил дипломат.
По его словам, жесткие сигналы прозвучали во время саммита НАТО, а также стали очевидны, когда Трамп отменил решение Пентагона о приостановлении помощи Украине, которая была согласована еще при президентстве Джо Байдена.
Гербст уверен, что команда Трампа уже работает над пакетом новых санкций и военной помощи для Украины.
«Уже сейчас команда Трампа активно работает над тем, чтобы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot — работа по этому направлению продолжается уже несколько недель. Также прозвучало четкое обещание предоставить Украине наступательное вооружение», — сообщил дипломат.
Отдельно он подчеркнул важность вторичных санкций — инструмента, который позволит ограничить сотрудничество третьих стран с Кремлем.
«Я убежден, что Трамп намерен серьезно усилить давление на Кремль. Надеюсь, что в это войдут и вторичные санкции, которые бы заставили Индию, Китай и другие страны существенно, а возможно и полностью, свернуть закупку российской нефти и газа, попадающих на рынки в обход санкций», — подытожил Гербст.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.
Мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что диктатор Путин пытается использовать переговоры с участием президента США Дональда Трампа для своего возвращения в мировую политику.