Американский дипломат объяснил, как Трамп будет давить на Кремль

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа имеет серьезные намерения усилить санкционное давление на Россию и страны, продолжающие закупать ее энергоносители.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, ныне директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Гербст.

«Пока Трамп не слишком охотно прибегает к решительным действиям в ответ на продолжающуюся агрессию России. Однако последние пять или шесть недель показали, что он перешел к политике силы. Сначала по Ирану, союзнику России, а впоследствии и по самой России», — отметил дипломат.

По его словам, жесткие сигналы прозвучали во время саммита НАТО, а также стали очевидны, когда Трамп отменил решение Пентагона о приостановлении помощи Украине, которая была согласована еще при президентстве Джо Байдена.

Гербст уверен, что команда Трампа уже работает над пакетом новых санкций и военной помощи для Украины.

«Уже сейчас команда Трампа активно работает над тем, чтобы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot — работа по этому направлению продолжается уже несколько недель. Также прозвучало четкое обещание предоставить Украине наступательное вооружение», — сообщил дипломат.

Отдельно он подчеркнул важность вторичных санкций — инструмента, который позволит ограничить сотрудничество третьих стран с Кремлем.

«Я убежден, что Трамп намерен серьезно усилить давление на Кремль. Надеюсь, что в это войдут и вторичные санкции, которые бы заставили Индию, Китай и другие страны существенно, а возможно и полностью, свернуть закупку российской нефти и газа, попадающих на рынки в обход санкций», — подытожил Гербст.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что диктатор Путин пытается использовать переговоры с участием президента США Дональда Трампа для своего возвращения в мировую политику.