Украина должна с осторожностью относиться к гарантиям безопасности со стороны Соединенных Штатов и делать ставку на реальную военную помощь, в том числе поставки оружия, считает американский дипломат Майкл Карпентер.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в ОБСЕ и бывший старший директор по Европе Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью ведущему программы Студия Запад Антону Борковскому.

«О переговорном процессе складывается впечатление, что эта команда переговорщиков, с американской стороны, просто стремится как можно быстрее достичь соглашения, потому что видит в России возможность для заработка.

Когда война завершится, они, вероятно, с удовольствием отменят санкции и начнут вести бизнес с Россией. Честно говоря, именно это, на мой взгляд, является их главной мотивацией. Все остальное уходит на второй план.

Поэтому Украине следует быть очень осторожной по поводу гарантий, которые она может получить от США, или, по крайней мере, четко понимать, что на самом деле стоит за этими гарантиями», — отметил дипломат.

По его словам, нынешние геополитические сигналы также вызывают сомнения в надежности таких гарантий.

«По его словам, в то время, когда Соединенные Штаты угрожают Дании, союзнику по НАТО, захвату ее территории в Гренландии, трудно воспринимать американские гарантии безопасности на бумаге как что-то действительно надежное».

Карпентер подчеркнул, что значительно важнее для Украины практическая поддержка в виде вооружения.

«По моему мнению, гораздо важнее поставки оружия. Но оно должно происходить уже сейчас, а не после окончания войны.

Однако этого не происходит: администрация Трампа фактически приостановила поставки вооружения, которые были начаты при администрации Байдена.

Поэтому я считаю, что украинскому руководству следует быть очень осторожным и не слишком полагаться на гарантии безопасности, которые предлагают Соединенные Штаты», — резюмировал Майкл Карпентер.

Ранее сообщалось, что в американском обществе и, в частности, среди политического истеблишмента, последний разговор президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным не имел большого влияния и не был воспринят положительно.

Мы ранее информировали, что увеличение доходов от продажи российской нефти на фоне боевых действий на Ближнем Востоке позволяет Кремлю вести собственную войну против Украины.