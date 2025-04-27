Американский дипломат рассказал об амбициях России в Украине и оценил ее шансы

Полномочный Посол США в Украине Джон Гербст. / © УНИАН

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Россия остается настроена лишить Украину выхода к Черному морю, захватить Одессу и расширить свое влияние в Молдову.

Об этом заявил американский дипломат, 5-й Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Гербст в интервью "Эспрессо".

По его словам, эти цели Кремль преследует уже давно: "Они пытались воплотить этот план еще в 2022 году, но потерпели поражение". В настоящее время, убежден Гербст, у России нет ресурсов, достаточных для реализации столь масштабных операций.

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В то же время, он отметил, что угроза может вернуться только в случае прекращения поставки оружия Украине. Тем не менее, дипломат выразил уверенность, что поддержка Киева со стороны Европы продолжится, а также отметил: даже в случае изменения политической ситуации в США, Дональд Трамп вряд ли полностью заблокирует американские поставки вооружений Украине.

Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации уже в ближайшее время готовится к новым штурмовым действиям на Купянском направлении.