Американский генерал назвал самое большое унижение Путина в войне против Украины

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Самым большим унижением для Владимира Путина в войне против Украины является то, что после 11 лет с начала вторжения он контролирует лишь ориентировочно 18% территории соседнего государства.

Об этом генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил в интервью «24 Каналу».

Генерал-лейтенант убежден в отсутствии перспектив того, что Россия одержит победу на войне.

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«Самым большим унижением для Владимира Путина является то, что через 11 лет, как он начал войну, он все еще контролирует лишь ориентировочно 18% Украины. Нет никаких перспектив, что Россия сможет победить Украину. Это самое унизительное для него», — выразил мнение Ходжес.

Еще одним унижением для российского диктатора он назвал возможности Украины ликвидировать высокопоставленных военных чиновников РФ в Москве.

«Вторым очевидным унижением является тот факт, что высокопоставленных российских офицеров могут ликвидировать в Москве или вблизи нее, потому что у Украины есть такое влияние. Поэтому мне интересно, как Путин объяснит это собственному населению, ведь он не может защитить их», — отметил экс-командующий войсками США в Европе.

К слову, взяв под контроль 18% территории Украины, Россия потеряла в полномасштабной войне уже около 961 970 военных. Кроме того, потери вооружения и военной техники составляют десятки тысяч.

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По поводу ликвидации российских офицеров, о которых упомянул Ходжес, напомним, что 25 апреля в городе Балашиха Московской области взорвался автомобиль, в результате чего погиб один из ключевых генералов армии РФ — Ярослав Москалик. Он отвечал за планирование стратегических операций российских войск на территории Украины.