Американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине

Мероприятие должно прилагать больше усилий в своей помощи Украине.

Начавшаяся Россией война в Украине закончится тогда, когда президент-диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Тем временем, западные партнеры должны объединить все усилия в помощи Киеву.

Об этом заявил экскомандующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Годжес в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что война закончится, когда Владимир Путин поймет, что не может победить. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы он осознал, что Украина не собирается сдаваться, Запад не собирается сдаваться", — подчеркнул он.

По его словам, лучший способ обеспечить это, чтобы США и Германия заявили, что "мы хотим, чтобы Украина победила, мы будем делать все необходимое".

"Не "так долго, как это нужно", это пустые слова, а "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть. Это приведет к тому, что у Украины будет возможность, чтобы выбросить российские силы из Крыма", – подчеркнул американский генерал.

По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма.

Ходжес отмечает, что необходимо противостоять Москве в сфере экономики. Ведь санкции – мощные, но их не выполняют должным образом.

"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", — отмечает генерал.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что окончание войны зависит от Владимира Путина. По его словам. "Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там".

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