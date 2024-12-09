Американский и украинский министры обороны обсудили очередной "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин по телефону пообщался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, во время которой главы ведомств обсудили последние события на поле боя и помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом говорится в сообщении спикера Пентагона Патрика Райдера, — пишет Укринформ.

Остин проинформировал Умерова о планах по военной помощи Украине со стороны США по борьбе с российской агрессией. Министры также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате «Рамштайн») и «дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров», говорится в сообщении.

Оба руководителя оборонных ведомств пообещали оставаться в тесном контакте.

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Напомним, новые американские БПЛА, испытанные на передовой в Украине, могут изменить течение войны. Это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранские "Шахеды".

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