ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Американский конгрессмен назвал "шуткой" мирный план из 28 пунктов

Проработанный на переговорах в Женеве с участием делегаций Украины и европейских стран мирный план является более реалистичным.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Брайан Фицпатрик

Брайан Фицпатрик / © Associated Press

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик назвал мирный план из 28 пунктов, который обсуждали делегации Украины США и европейских стран в Женеве, «шуткой». По его словам, реалистичным является вариант из 19 пунктов.

Заявление конгрессмена в комментарии журналистам цитирует издание «Новости Live».

«План из 19-ти пунктов гораздо более реалистичный, и, похоже, все движется в нужном направлении. Но надо убедиться, что все идет по плану», — сказал он.

Брайан Фицпатрик добавил, что не получал никакого официального отчета о переговорах, которые состоялись между спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Куншнером и российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Этот республиканец известен тем, что активно продвигает двухпартийный законопроект о санкциях против стран, которые помогают России в войне против Украины.

Напомним, в Москве 2 декабря состоялась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Несмотря на публичные заявления Кремля о «полезном и конструктивном» разговоре, аналитики отмечают, что Путин не отказался от своих намерений продолжать войну.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре руководителя украинской делегации Рустема Умерова с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом после переговоров в Москве

Президент Зеленский сообщил, что Украина готовит новые встречи в Соединенных Штатах Америки для переговоров по завершению войны с Россией.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie