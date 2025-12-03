Американский конгрессмен назвал "шуткой" мирный план из 28 пунктов

Брайан Фицпатрик / © Associated Press

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик назвал мирный план из 28 пунктов, который обсуждали делегации Украины США и европейских стран в Женеве, «шуткой». По его словам, реалистичным является вариант из 19 пунктов.

Заявление конгрессмена в комментарии журналистам цитирует издание «Новости Live».

«План из 19-ти пунктов гораздо более реалистичный, и, похоже, все движется в нужном направлении. Но надо убедиться, что все идет по плану», — сказал он.

Брайан Фицпатрик добавил, что не получал никакого официального отчета о переговорах, которые состоялись между спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Куншнером и российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Этот республиканец известен тем, что активно продвигает двухпартийный законопроект о санкциях против стран, которые помогают России в войне против Украины.

Напомним, в Москве 2 декабря состоялась встреча кремлевского диктатора Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Несмотря на публичные заявления Кремля о «полезном и конструктивном» разговоре, аналитики отмечают, что Путин не отказался от своих намерений продолжать войну.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре руководителя украинской делегации Рустема Умерова с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом после переговоров в Москве

Президент Зеленский сообщил, что Украина готовит новые встречи в Соединенных Штатах Америки для переговоров по завершению войны с Россией.