Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Американский министр обвинил Европу в подкормке войны Путина

Министр подверг ЕС критике за покупку российских энергоресурсов, включая нефть.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике страны Европы за строительство трубопровода «Северный поток-2», которое состоялось в свое время.

Об этом он заявил во время прессбрифинга в Давосе, сообщает The Guardian.

Кроме того, политик подверг критике Евросоюз за покупку российских энергоресурсов, в том числе и нефти. По словам главы американского Министерства финансов, именно и дало «фюреру» РФ Владимиру Путину военный бюджет для финансирования его войны в Украине.

Высказался Бессент по вопросу торговых соглашений. Он считает, что Европа должна разрушить торговые барьеры внутри себя и внешние торговые барьеры.

«Европа — это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность», — добавил американский министр.

Напомним, The Financial Times пишет о том, что вопрос Украины в Давосе отошел на второй план. Амбиции Дональда Трампа по отношению к Гренландии и угрозам развязать торговую войну вытеснили вопрос помощи Украине с фокусом внимания Всемирного экономического форума. Вместо согласования гарантий безопасности для Киева европейские лидеры вынуждены срочно пересматривать стратегию переговоров, чтобы защитить собственные экономики от санкций со стороны президента США.

